شكرا لقرائتكم خبر عن الزميلة شيماء منصور تدير ندوة مسرحية علاقات خطرة بمسرح نهاد صليحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدير الزميلة شيماء منصور، الصحفية بجريدة الخليج 365، ندوة نقدية للعرض المسرحى "علاقات خطرة" عن الكتاب الأكثر مبيعًا، والذي يحمل نفس الاسم، للطبيب النفسي د.محمد طه، تأليف وإخراج مايكل مجدي، والتي ستقام على مسرح نهاد صليحة، وذلك وفى إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية للأكاديمية، تحت رعاية أ.د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتبدأ الندوة عقب انتهاء العرض المسرحي، والذي يبدأ 8 ونصف مساءً.

كما يتواجد بالمنصة بجوار الزميلة شيماء منصور، كُلٌ من أ.د. مختار يونس أستاذ الفن السينمائي بمعهد فنون الطفل بأكاديمية الفنون، والناقدة الفنية د. أميرة الشوادفي، والندوة تنظيم المخرجة والكاتبة إيمان سمير، وتحت إشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقى المشرف العام على مسرح نهاد صليحة.

الجدير بالذكر أن "علاقات خطرة" قد حصد العديد من الجوائز منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، كما حصل أيضًا على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان "آفاق مسرحية" في دورته الثامنة والمهداة إلى النجم الراحل "فريد شوقي"، وحصد العرض أيضًا جائزة أفضل عرض أول لمسابقة العروض الطويلة، وأفضل تميز في التمثيل كيرلس ناجي ونادية نبيل، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج، وقد شهد عرض "علاقات خطرة" إقبالا شديدا "كامل العدد" على مدار 33 ليلة عرض مسرحية داخل القاهرة، وليلتين في محافظة الإسكندرية.

العرض المسرحي "علاقات خطرة" بطولة باخوم عماد وجورج اشرف وكيرلس ناجي ويوسف جرجس وغبريال رأفت وجوزيف مجدي ويوسف سليم ومينا مجدي ومايكل ميخائيل وجوزيف مجدي ومينا خليل وكيرلس عاطف وريمون منير ودميانه جمال ويوستينا رفعت ويوستينا هاني وماري روماني وماري صموئيل ونادية نبيل وجورجيت عزت وجونير كرم ومينا جرجس، وإضاءة ابو بكر الشريف وتنفيذ إضاءة بيبو فيكتور وتصميم ديكور مصطفى التهامي ومساعد ديكور مارينا اكرم ودعاية كريستين ميشيل وسمير عطية، المسؤول الإعلامي إيناس العيسوي ومكياج ماري روماني ومساعدي الاخراج جورج صبحي وفادي طارق وشريف صفوت ومخرج منفذ مينا مجدي ورئيس الفريق بيتر وليم.























