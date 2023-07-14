بدون بنطلون مع زوجها.. ابنة أصالة تعلن حملها الأول بصور “جريئة”.. شاهدها هنا!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 08:52 مساءً - أعلنت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عن حملها بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أن ألمحت والدتها قبل أيام عن الأمر على هامش حفلها في الإمارات.

ابنة اصالة تكشف حملها بطريقة غير مباشرة

ووثقت “شام الذهبي” مجموعة صور جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية بما معناه: “نحن الاثنين.. فقط حتى الآن”، في إشارة إلى انتظار طفلها ليصبحوا ثلاثة.

ظهرت شام الذهبي وهي في غاية السعادة مع زوجها، وفضلت شام أن ترتدي إطلالة صيفية جذابة فارتدت قميص من اللون الابيض ونسقت معه شورت من نفس اللون واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا بطريقة بسيطة.

نجوم الفن يهنئون شام الذهبي بحملها

في هذا السياق انهالت رسائل التهاني من نجوم الفن والمشاهير وكذلك الجمهور على تعليق شام الذهبي، كان بينهم الممثلة كندة علوش حيث كتبت: “استمتعي بوقتك يا حبي أنت تستحقين الأفضل”، وكذلك إيمان العاصي، وفاطمة كمال، وميار الغيطي، وإنجي المقدم، ولين أبو شعر، ومي جلال، وبسنت صيام، وغيرهن الكثير.

كذلك تفاعل الجمهور مع هذا المنشور ونال اعجاب عدد كبير من متابعي شام واضافوا العديد من التعليقات الايجابية وتمنوا لهم السعادة وأن تضع مولودها بصحة جيدة.

شام تثير الجدل في حفل زفاف خالها

وكانت شام الذهبي أثارت التساؤلات خلال حفل زفاف خالها أنس نصري قبل أيام، بعدما ظهرت إلى جانب زوجها، وكذلك والدتها وزوجها الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، وهي تضع يدها على بطنها وكأنها تشير إلى حملها.

وكان من بين أكثر التعليقات على الصورة العائلية التي حصدت تفاعلا واسعا هو السؤال: “شام حامل؟”.

تعليق أصالة على الصورة

وحول حمل شام الذهبي قالت أصالة خلال حوارها مع et بالعربي: ما بعرف هي عايزة تقول أنها حامل ولا لاء.. وخايفة أكون غلط لو قولت أنها حامل، لو هي مش عايزة تقول.

وأضافت أصالة: كل الناس شافت أنها حاطة إيديها على بطنها.. وأنا كمان حاطه إيدي على بطنها في الصور لأني خايفة عليها.

شام الذهبي وزوجها

يذكر أن شام احتفلت بزفافها من أحمد هلال في شهر آذار (مارس) 2022، وقد استذكرت أصالة مرور عام على هذه المناسبة السعيدة قبل أشهر قليلة، فقالت: “ملاكي وحياتي ودنيتي شامي أمّي شامي رفيقة روحي وحبيبها حبيبي وقطعة من قلبي وروحي ومرّت سنة برحلتكم.. الله يجعلها سنين طويلة سعيدة فيها كلّ النجاح والسعادة والسلام والرضا وتبقوا العمر كلّه سوا وتأسّسوا أحلى الذكريات وصوركم كلّ العمر سوا صور حلوة”.

آخر أغاني أصالة

وتعد آخر أغاني أصالة هي أغنية ما عرفتك، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت 11 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل 3 أشهر، والأغنية من كلمات، المزن وألحان فايز السعيد وتوزيع نور هاشم.

وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي: ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته، حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولية نظرتك.. قسوة عيونك تحكي شي ما نطقته، كــن روحـك عافــت أيام السنين العاطفية، كل جـرحٍ بي زفرتـه.. كلّ حــبٍ لك شهـقته.. كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه.. ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته، مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه.

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