صغرت 30 سنة.. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور لها… لن تعرفوها بسهولة!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 08:52 مساءً - نشرت الفنانة سماح أنور عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها.

ظهرت سماح أنور في الصوره بملامح غريبة، حيث استخدمت واحد من البرامج التي تغير تفاصيل الوجهه.

أحدث ظهور لـ سماح أنور

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها، وكثيرين منهم أكدوا أنهم لم يعرفوها للوهلة الأولى.

يُذكر أن سماح أنور أثارت جدل كبير مؤخرًا وذلك بسبب تصريحاتها الأخيرة التى تم تفسيرها بشكل خاطئ والتى تسئ للشعب المصرى.

مسلسل بطن الحوت.. جديد سماح أنور

وتستعد سماح أنور خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير مشاهدها في “مسلسل بطن الحوت” المكون من 15 حلقة، ومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، وضيوف شرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

نبذة عن سماح أنور

ولدت سماح أنور عبدالله في 22 أبريل/ نيسان 1965، وسط أسرة تعشق الفن وتقدسه، فوالدها هو الكاتب الكبير أنور عبد الله، ووالدتها هي الفنانة سعاد حسين.

درست سماح أنور اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة، وبعد ذلك احترفت العمل في السينما والتلفزيون، وتميزت بأدوار الفتاة القوية، ويحتوي سجلها الفني على 70 فيلما أبرزها “نساء صعاليك، شياطين الشرطة، السجينتان، حالة تلبس، بنت مشاغبة جدا، اقتل مراتي ولك تحياتي”، كما شاركت في بطولة ما يقرب من 40 مسلسلا أهمها “ذئاب الجبل” بجانب الفنان أحمد عبد العزيز، والذي أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه، وأصبح بمرور الوقت من أهم كلاسيكيات الدراما المصرية.

آخر أعمال سماح أنور

يُذكر أن الفنانة سماح أنور شاركت مؤخرا في “مسلسل الصندوق“، الذي عرض في رمضان 2023، والعمل من بطولة أحمد داش، هدي المُفتي، على قاسم، سماح أنور، وآخرين، ومن تأليف مُصطفي صقر، محمود رمضان، وإخراج مروان عبدالمنعم.

وتدور أحداثه خلال الاحتفال بعيد ميلاد “ريم” مع وصول هدية غامضة عبارة عن صندوق غريب يضم محتويات غير مفهومة ورسائل تطلب إنقاذ شخص قبل أن يُقتل وتتسارع الأحداث بصورة كبيرة ويدفع الفضول الأصدقاء الثلاثة “ريم”، “يوسف”، و”ياسين” للبحث في محتويات الصندوق ومحاولة كشف غموض ما فيه من رسائل غامضة.

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