أوسم من أيمن زيدان.. تداول صورة لـ نورمان أسعد بأحدث ظهور لها مع زوجها الحالي!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 08:52 مساءً - صور متداولة للفنانة السورية المعتزلة والمحبوبة نورمان أسعد انتشرت بشكل واسع، ولم يعرف ان كانت قديمة أم جديدة.

وترصد الصور لحظات السعادة بين الزوجين التي تعيشها الفنانة بعد اعتزالها الفن منذ سنوات، ولديها أربعة أطفال.

أحدث ظهور لـ نورمان أسعد مع زوجها

وكانت الفنانة نورمان أسعد، فجأة جمهورها العربي والسوري، بصورة توضح ملامحها وذلك بعد غياب طويل.

حيث أظهرت الصورة كيف تبدل ملامح نورمان أسعد بعد غياب لسنوات طويلة عن الوسط الفني والاعتزال.

وتسبب الظهور الأول لها، في فرحة الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت صورة عن تبدل ملامحها في الفترة الأخيرة.

نورمان أسعد وأيمن زيدان

ارتبط الفنانة نورمان أسعد بالفنان أيمن زيدان وذلك على إثر مشاركتهما سويًا بمسلسل يوميات جميل وهناء، لكن هذا الزواج لم يدم طويلًا وتم الانفصال سريعًا، لكن ظل الفنانون على علاقة قوية حتى اشتركا في الجزء الثاني من مسلسل يوميات جميل وهناء.

من هي نورمان أسعد؟

ونورمان أسعد، هي واحدة من فنانات سوريا التي قدمت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون. حيث قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات، و عملت في السينما والمسرح وهي أول ممثلة استعراضية سورية راقصة، وهي بطلة مسلسل جميل وهناء.

يذكر أن الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد تزوجت ثلاث مرات، في المرة الأولى من النجم السوري أيمن زيدان، ”. وفي المرة الثانية، تزوجت من المخرج العراقي الراحل عدنان إبراهيم. والمرة الثالثة تزوجت من رجل الأعمال العراقي نهرو محمد عبد الكريم. والذي أنجبت منه أربعة أبناء هم: “تيجان، تاج، جينار، روج

وقد أعلنت الفنانة السورية نورمان أسعد اعتزالها الفن عام 2007 بعد زواجها الثالث، وقررت ترك الفن وهي في أوج عطائها من أجل التفرغ لزوجها وأولادها.

فيما كان آخر ظهور إعلامي لها في عام 2011 خلال تكريمها كضيفة شرف بحفل خيري خاص أقامته الجمعية الخيرية البخارية في الأردن، احتفاءً بأمهات الأيتام في يوم الأم العالمي. أشيع بعد سنوات من اعتزالها خبر عودتها للفن

ولكن أكدت وقتها مصادر مقربة من الممثلة المقيمة في عمّان، أنها لن تعود عن قرار الاعتزال الذي اتخذته خاصة وأنها نذرت حياتها لعائلتها وأولادها، ولو كانت تريد العودة لعادت منذ زمن طويل عندما عرض عليها أدوار مميزة فنياً ومادياً.

وفي الثامن عشر من يوليو 2020 عادت للظهور من جديد من خلال فيديو نشر لها خلال وصولها لمكان إقامة عزاء والد زوجها محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني في العراق.

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