شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان قسم المسرح فى الإسكندرية قبل انطلاقه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو مهرجان قسم المسرح بالإسكندرية ، دورة الفنان صبري فواز، وذلك علي المسرح الكبير فقصر ثقافة الأنفوشي، ويستمر إلى 20 يوليو، ويشارك بالمهرجان 12 عرضاً مسرحيا من الأقسام والمعاهد المتخصصة، ويرأس المهرجان الدكتورة منال فودة، ويديره الدكتور جمال ياقوت .

والعروض المشاركة بالمهرجان هي : عرض "الدب "اقسم المسرح بكلية الأداب بالإسكندرية من إخراج حازم صلاح ، وعرض "نزهة في ميدان المعركة " لقسم المسرح بالإسكندرية ، إخراج محمد شحاته ، وعرض " قصة حديقة الحيوان " للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية ، إخراج محمد رمضان ، وعرض " مخيم ستوكهولم " للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية ، إخراج عمرو خميس .

وكذلك عرض " معرض الوحوش الزجاجية " للمعهد العالي للفنون المسرحية ، من إخراج أشرف علي ، وعرض " نساء بلا ملامح " لقسم المسرح ، إخراج محمود فيشر ، وعرض " راشمون "للمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ، إخراج محمد فريد ، وعرض " كايوتك " لقسم المسرح ، إخراج أحمد الحصافي ، وعرض " رحلة حنظلة " لقسم المسرح ، من إخراج مروان محمود ، وعرض " الأديب الكبير عم ابراهيم " اقسم الدراما والنقد جامعة عين شمس ، إخراج محمد عصام ، وعرض " محطة صيانة " لقسم المسرح إخراج أنس النيلي ، وعرض " حد شايف حاجة " للمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية ، إخراج عبد الرحمن أديب .