خبر حزين جدًا عن الفنان الشاب إسلام إبراهيم!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يوليو 2023 09:50 مساءً - كشف الفنان إسلام إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعرض والدته لوعكة صحية، مطالبا جمهوره بالدعاء بعد دخولها العناية المركزة.

إسلام إبراهيم والدته تتعرض لأزمة صية

وكتب إسلام إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» عن الوعكة الصحية لوالدته، قائلا: «أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء.. الدعاء يغير الأقدار».

منشور إسلام إبراهيم على فيسبوك

وتفاعل جمهور ومتابعي الكوميديان الشاب مع هذا المنشور وانهالت التعليقات التي تتمنى الشفاء العاجل لوالدته

إسلام إبراهيم ووالدته

إسلام إبراهيم ينتظر فيلم «ع الزيرو»

يشار إلى أن إسلام إبراهيم يعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالين حيث ينتظر عرض أحدث أعماله في السينما فيلم «ع الزيرو».

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جاري الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث فيلم «ع الزيرو» في إطار من الحركة والتشويق، حول «حمزة» الملقب «بدراجون»، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية.

آخر أعمال إسلام إبراهيم

جدير بالذكر أن الفنان إسلام إبراهيم عُرض له في 2023 فيلم “أخي فوق الشجرة” وشارك فيه كضيف شرف أمام الفنان رامز جلال، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد كريم، كما ينتظر عرض فيلم “ع الزيرو” الذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، الفنانة جومانا مراد، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج العدل جروب، والعمل يجمع لأول مرة نيللي ومحمد رمضان.

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