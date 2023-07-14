شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "شابوه" تعود لمركز الإبداع بدءا من 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مسرحية "شابوه" لمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من السبت 15 يوليو فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

المسرحية تدعو إلى الفن الذى يرتقى بالذوق العام للجمهور، تأليف وإخراج أحمد محيى، ويشارك في العرض مجموعة من خريجي وطلبة مركز الإبداع الفني الذين شاركوا فى مسرحيات "قهوة سادة، سلم نفسك، سينما مصر"، وهم: محمد المحمدي وأميرة عبد الرحمن وميشيل ميلاد وعادل الحسيني، وفرح عنانى ومحمد حسيب ومريم محروس وألحان المهدى وأحمد محيى.

ديكور محمد زكريا، استعراضات شيرين حجازي، موسيقي أحمد كيكار، ماكياج نادين عبد الحميد، ملابس (استايلست) لشيماء القاضي، مخرج منفذ عبده فضل، من إنتاج مسرح مركز الإبداع الفنى.