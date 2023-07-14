شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عملية تصوير فيلم Deadpool 3 بسبب اضراب SAG-AFTRA.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توقف عملية تصوير فيلم الأكشن والخيال Deadpool 3 بسبب إضراب SAG-AFTRA بعد انضمام بعض من فريق العمل الى الاعتصام، وهو ما تسبب في عملية اضطراب واسعة داخل فترات التصوير مما أدى لتوقف العمل.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن أخبار تعليق الإنتاج والتصوير تأتي بعد أيام فقط من قيام فيلم "Deadpool 3" بالاعلان عن نظرة أولية من الكواليس، حيث نشر القائمين على العمل صورة للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان اللذان يرتديان ملابس Deadpool و Wolverine ، على التوالي، بعد ان كشفت الأخبار مؤخرًا أن جينيفر غارنر ستظهر في الفيلم باسم ألكترا ، بعد أن لعبت دور البطولة في دور البطولة في عام 2003 "Daredevil" وفيلم Spinoff لعام 2005 "Elektra".

يمثل اتحاد SAG-AFTRA حوالي 160.000 فنان بما في ذلك الممثلين والمذيعين والمضيفين ودي جي وفناني الأداء المذهلين والصحفيين الإذاعيين ، وجميعهم يسعون حاليًا إلى المساواة في الأجور وتحسين ظروف العمل وسط مناظر هوليوود المتغيرة باستمرار والتي يتم تغييرها من خلال منصات البث والذكاء الاصطناعي.