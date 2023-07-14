شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mission: Impossible 7 يحقق 300 مليون دولار عالمياً خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والحركة الشهير Mission: Impossible 7 للنجم العالمي توم كروز، ما يقارب الـ 300 مليون دولار إيرادات عالميا منذ طرحه قبل ثلاثة أيام في دور العرض السينمائي بجميع انحاء العام، وهو ما يعد افتتاحية ضخمة في سباق شباك التذاكر بعد جائحة كورونا وأزمة غلق دور العرض.

هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلة Mission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقيدات التقلبات الدرامية في القصة، حيث أكد كروز قائلا:"حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".