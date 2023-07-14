شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال: والدى توفى وعندى 5 سنين واشتغلت من صغرى عشان أساعد مادياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة ميمي جمال ضيفة في برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc، وتحدثت عن الأعمال التي قدمتها بعد عودتها للتمثيل مرة أخرى.

وقالت ميمى جمال، "بعمل الأدوار اللى تليق عليا وأنا راضية عن نفسي، والحمد لله كل الأدوار كان فيها توفيق من عند ربنا، وعملت اللى أقدر عليه".

وتابعت ميمي جمال،"غياب 6 سنين بقى في ناس كتير معرفهمش ومخرجين جداد مش عارفاهم، وعشان أدخل واتعامل معاهم لازم أكون سلسلة وأكون أم للشباب الصغير، ولازم يكون في محبة ياما مش هينفع اشتغل".

وعن المراحل الصعبة في حياتها قالت ميمي جمال،"مريت بمراحل كتير صعبة من صغرى فمثلا وقت وفاة والدى كان عندى 5 سنوات، واشتغلت وأنا صغيرة في التمثيل عشان اساعد مادياً لان والدتى وجدتى يونانيات وستات بيوت بس، والحمد لله مرحلة وعدت واشتغلت فيها كويس".

وأضافت ميمي جمال،"والدتى كان اسمها ستيلا، وهى وجدتى ربتنى أنا وأخويا وكمان والدتى هي اللى ربت أولادى، ولما كنت بعمل أدوار صغيرة، طلعت معايا في فيلم عدو المراة، كنت عاملة دور مع نادية لطفى وكان المفروض بنعمل ندوة، فطلبوا منها تقعد في الندوة".



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال