شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال: والدتى كانت رافضة زواجى من حسن مصطفى عشان أكبر منى ومتزوج قبل كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة ميمي جمال ضيفة على برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc، وتحدثت عن زواجها من حسن مصطفى.

وقالت ميمى جمال، "والدتى كانت رافضة عشان كان أكبر منى بـ 14 سنة، وكان أصلا متجوز قبل كده وكان عنده بنت اسمها سمية".

وتابعت ميمي جمال،"اصريت على الزواج منه لأنى ارتحت له جدا، ولأن والدى توفى وانا صغيرة ومحستش بالأبوة والحضن الدافي، وحسن كان بالنسبة ليا هو ده وكان بيسمعنى لما اشتكيله وكنت مسنودة صح، وبقى عندى أمى وجدتى بس حسن اللى ساند ضهرى، وقلتلها وقتها أنا مش عاوزة رجل غنى ولا منتج عشان ينتج أفلام زى بعض الزميلات، أنا ببص لراحتى وحسن مصطفى قدر يعمل ده".

يذكر أن الفنانة ميمي جمال شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان في مسلسل "علاقة مشروعة"، وهو من بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

تدور أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.