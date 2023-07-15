شكرا لقرائتكم خبر عن بنات ميمى جمال وأحفادها يكشفون مواقف وأسرار عن حياة الفنانة الكبيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة ميمي جمال وبصحبتها ابنتيها نجلا ونورا وأحفادها، ضيفة في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc.

وتحدثت الفنانة عن تجربتها مع التيك توك،"حفيدى أدهم غاوى تيك توك وهو اللى جرجرنى له، وكل لما أروحلهم البيت يقولى يلا نعمل تيك توك".

وقالت نجلا ابنة ميمي جمال،"والدتى عاشت فترة صعبة وقت وفاة والدى الفنان حسن مصطفى، وقلنا لها لازم تنزلى تشتغلى، ونزلت عشان تريحنا بس مش عشان هي عاوزة ونجح الدور، ولكن دخلت في الحزن تانى لفترة طويلة".

وتابعت نورا ابنة ميمي جمال، "وفاة والدى كانت نقطة قوية في حياتها لأنهم عاشوا فترة كبيرة سوا وحتى شغلهم كانوا مع بعض وربطت الفن بوجوده".

وعن تمثيلها بدل سهير البابلي في مسرحية مدرسة المشاغبين قالت ميمي جمال،"مثلت بدل سهير البابلي كان جالها فترة عينيها بتورم وبتدمع، وقلوا لها لازم تسافر تعمل عملية، وسمير خفاجى رفض يقفل لغاية لما ترجع ورشحنى أعمل الدور لمدة 15 يوم حتى عودة سهير البابلى".

وتابعت ميمي جمال، "حسن مصطفى قالى اوعى، وقالى كل الموجودين كوميدينات أقوياء ولو ضيعتى افيه حد منهم هتبقى مشكلة ويقولولى شوف مراتك عملت إيه فاحتراما لنفسى وليكى بلاش، بس أنا عملت بروفات واشتغلت 15 يوم والحمد لله عملت الدور بشكل سليم ولما رجعت سهير البابلى قلتلها حمد لله على السلامة وكملت هي".

وخاض ابنتى ميمي جمال وأحفادها مسابقة تنافسية بينهم خلال الحلقة، وكشفوا خلالها على العديد من المواقف الحياتية للفنانة الكبيرة ميمي جمال، ومهارتها في الطهى، وتميزها في الغناء.

يذكر أن الفنانة ميمي جمال شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان في مسلسل "علاقة مشروعة"، وهو من بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

تدور أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال