شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني وهنا الزاهد من منافسة الآخرين إلى منافسة بعضهما.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسمى عيد الأضحى والصيف السينمائى، منافسة قوية بين الأفلام التي تعرض بدور عرض السينمات المصرية والدول العربية، حيث يتنافس كل من فيلم "بيت الروبي"، وفيلم "تاج"، وفيلم "مستر اكس"، وفيلم "البعبع"، واستطاعت الأربع أفلام في تحقيق إيرادات كبيرة منذ طرحهم بالسينمات.

وشهد هذا الموسم السينمائى القوى، منافسة بين النجم تامر حسني من خلال فيلم "تاج" وفيلم "مستر إكس" والتى تشارك في بطولته النجمة هنا الزاهد، ويعتبر هذا التنافس هو الأول بعد أن اجتمع الثنائى في موسم عيد الأضحى الماضى في فيلم "بحبك" واستطاع الثنائى تحقيق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في السينما وقتها.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.