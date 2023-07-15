“ماتفوتناش صلاة الجمعة حتى لو في الساحل الشمالي”.. محمد رمضان مع جمهوره في المسجد!

كتب امير فتحي في السبت 15 يوليو 2023 02:48 صباحاً - نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، أثناء تأدية صلاة الجمعة في الساحل الشمالي، حرصًا منه على تأدية الفروض حتى وإن كان في الأماكن المخصصة للمصيف مثل الساحل الشمالي.

وشارك رمضان، مقطع الفيديو مع متابعيه، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليه، قائلا: “ما تفوتناش صلاة الجمعة حتى لو في الساحل الشمالي”.

وظهر رمضان، خلال مقطع الفيديو وهو يلتقط بعض الصور التذكارية مع الجمهور، ويرفق الفيديو أغنية أنساك ده كلام لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقد اثار تعليق رمضان سخرية بعض متابعيه حيث كتب احدهم “النهارده من داخل المسجد امبارح من داخل حضن النسوان” و كتب اخر “رايح تصلي ولا تتصور يفنان

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