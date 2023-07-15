شكرا لقرائتكم خبر عن 702 مليون دولار عالميا لـ Fast X منذ مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Fast X إلى 702 مليونًا و 875 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و21 دقيقة، منذ طرحه يوم 19 مايو الماضى بدور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات العمل إلى 145 مليونًا و 942 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 556 مليونا و 933 ألف دولار بـشباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Fast Xحول مواجهة أخطر خصم سيواجه البطل على الإطلاق، ويتمثل فى تهديد مرعب يحاول تحطيم هذه العائلة وتدمير كل شيء، وكل شخص، يحبه دوم توريتو، إلى الأبد .

وخلال فيلم Fast 5 الذى طرح 2011، أخرج دوم وطاقمه زعيم المخدرات البرازيلي الشائن هيرنان رييس، وقاموا بإنهاء إمبراطوريته على جسر في ريو دي جانيرو، ما لم يعرفوه هو أن نجل رييس، دانتي (جيسون موموا)، شاهد كل شيء وقضى السنوات الـ 12 الماضية في التخطيط لجعل دوم يدفع الثمن النهائي.

الفيلم من إخراج Louis Leterrier ، وأعضاء فريق Fast X من فريق التمثيل هم : ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.