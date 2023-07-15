شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب مسلم يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مسلم حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يوم 20 شهر يوليو الحالى، ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة الثامنة مساء ويقدم فيها مسلم باقة من أغانية التى حققت نجاحًا مع الجمهور الشبابى منها أغنية "اتنسيت".

وطرح مؤخرا المطرب مسلم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

وتقول كلمات الأغنية:

سابوك فى البيت

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره

بـــ مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطه

تروح من اوضه على اوضه .. بتعدل صوره معوجه

واتاري العوجه كات ف الحيط

سابوك عايش على املك

لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك

لحد م فعلا اتضريت

تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك

ومتعلق فــــ اضعف خيط

دخلت تبص فـــ الدولايب

فــــ درفه لقيتها مخلوعه .. لقيت صوره بين الكراكيب

وصورتك منها مقطوعه

لقيت كام ذكرى مرميه

مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت انواره مطفيه

و كان سكانه اهل العيب