كتب امير فتحي في السبت 15 يوليو 2023 05:44 صباحاً - فاجىء الفنان السعودي رابح صقر مذيع بطريقة اجابته على سؤال عنى مدى إمكانية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الأغاني. وقد وجه مراسل قناة الإخبارية محمد المزيدي سؤالا للفنان رابح صقر عن تقنية الذكاء الاصطناعي في الأغاني. ورد الفنان رابح صقر على التساؤل قائلا هذا “غباء اصطناعي وليس ذكاء”.

كانت هذه تفاصيل خبر “هذا غباء اصطناعي”.. رابح صقر يفاجىء مذيع برده على هذا السؤال.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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