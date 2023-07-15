شكرا لقرائتكم خبر عن 24 عاما على عرض مسرحية "كارمن" للنجم محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم السبت، 24 عاما على مسرحية كارمن، حيث عرضت لأول مرة في 14 يوليو 1999 المسرحية مأخوذة عن رواية كارمن للكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه ومن إخراج محمد صبحي، ودائما المسرحية يتم عرضها فى المناسبات و الأعياد و يشاهدها الجميع و يضحكون على إفيهات محمد صبحى ومسرحية كارمن من بطولة محمد صبحي وسيمون، خليل مرسى و عبد الله مشرف و مجدى صبحى

ويعرض للنجم محمد صبحى، مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" كوميديا غنائية استعراضية وبطولة النجمة وفاء صادق، ومن فرقة "استوديو الممثل": كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني، والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وتصوير الأفيش للسيد عبد القادر وتصميمه لمحمد سامي.