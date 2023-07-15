شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلا غنائيا في الساحل الشمالى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الشعبى محمود الليثى، حفلاً غنائياً في الساحل الشمالى، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن في موسم الصيف.

وطرح المطرب الشعبى محمود الليثى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

طرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، مؤخراً، أغنية بعنوان "نظرة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.