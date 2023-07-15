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العيون والنوم والرموش نالوا نصيب كبير في الأغنية العربية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أغاني كثيرة لمطربين تغنوا فيها للعيون السود والخضر  وللرموش أيضا والنوم كان له نصيب في بعض الأغاني وربطه بالعين مثلما قالت شادية  "يا سارق من عيني النوم "، وقالت نجاة " روح يا نوم من عيني حبيب روح "، وغيرها من الأغاني التي تناولت هذا الثلاثي " العين، الرموش ، النوم " .

أغاني كثيرة استمعنا اليها تناولت العين والعيون من أشهرها : أبو عيون جريئة  لعبد الحليم حافظ ، داري العيون داريها لمحمد فوزي ، نور العيون يا شاغلني لمحمد أمين ، سمرا يا ام عيون وساع لفيروز ، بحر العيون لمحمد عبده ، عليها أحاي جوز عيون لنهاد طربيه ، عيناك ليالي صيفية لماجدة الرومي .

أما الأغاني التي ربطت ما بين العين والنوم فكانت مثل :يا سارق من عيني النوم لشادية والحان منير مراد ، روح يا نوم من عين حبيبي لنجاة الصغيرة ، عيون حبيبي نعسانه خلوها تنام للمطرب الأردني إسماعيل خضر ، العيون الناعسة لعبادي الجوهر .

أيضا كان للرموش نصيب من أغاني كثيرة منها : رمش الغزالي لمحمد قنديل ، رمش عينه لمحرم فؤاد ، من رمش عيونك ياه لصباح ، يا أختاه في العين والرمش ، وهي موال لفريد الأطرش ، وأيضا كان لحكل العين نصيب من الغناء فغنت فايزة أحمد العيون الكواحل ، وشريفة فاضل الواد أبو عيون كحيلة ، وكارم محمود يا كحل العين يا سر الهوي ، وفيروز يا أم العين الكحلي .

ويذكر زياد عساف في كتابه " المنسي في الغناء العربي : حتي لرفة العين كان لها نصيب ففي فيلم " غزل البنات " غنت ليلي مراد مع نجيب الريحاني : عيني بترف وراسي بتلف ، وكارم محمود غني " عيني بترف " غناها في فيلم يحمل نفس الاغنية ، ومن اليمن غني أصيل أبو بكر " عيني بترف " وقالت شادية : لو اغمض عيني وافتحها ،ومحمد فؤاد قال : لو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة .

ألوان العيون كان لها نصيب أيضا من الأغاني فقد غنت وردة " العيون السود " ، يا أبو العيون السود لمحمد عبد الوهاب ، قتلوني عيونه السود لوديع الصافي ، دلوني ع العيون السود لجورجيت صايغ ، عيونك السود ندهوني لهدي حداد.

للعيون الخضر أيضا نصيب فقد غني وديع الصافي ام العيون اللوزية وماجدة الرومي " قسما بسحر عينيك الخضر ، وعبد الوهاب الدكالي من المغرب " العيون الخضرا " ومن سوريا ليلي مطر قالت : بدي اخطب لخيي عروس عيونا خضرا، وغنت شادية للعيون العسلية : ولا أدك ميه يا أبو العيون العسلية.


نجوم الاعنية العربية غنوا للعيون والرموش

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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