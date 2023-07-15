انت الان تتابع خبر تعرف على حكاية ماحدث بين سعاد حسني ونور الشريف في مشهد ساخن للغاية.. جعله يرفض العمل معها بعد هذا الفيلم الخادش والممنوع.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعترضت الفنانة سعاد حسني على مشاركة الفنان نور الشريف ووجوده في بطولة فيلم الكرنك وطلبت وجود الفنان أحمد زكي لكن موزع الفيلم أصر على الأول.