شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "عصام السيد" للعمل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، والذي ستنعقد دورته الثامنة في الفترة من 25 - 30 نوفمبر 2023، بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، عن مسابقة العمل الأول للشباب- النسخة الخامسة- بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد .

وأكد رئيس ومؤسس المهرجان الفنان مازن الغرباوي أن هذه المسابقة تقدم حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التى تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه فى عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة.

أما عن شروط المسابقة فجاءت كالتالي : يبدأ فتح باب التقديم اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يوليه 2023 ، وذلك لمدة شهرين تنتهي في يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023 ، ولن تلقي أمانة المسابقة أي اعتبار للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك ، والمسابقة مفتوحه أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى فى مجال الإخراج المسرحي على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا.

ومن الشروط أيضاً ألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35 ) سنة في شهر نوفمبر 2023 ،وأن يكون المخرج / المخرجة مصري الجنسية، وأن يكون العمل يحمل سمات ابداعية و اخراجية متميزة و الا يكون منقولا من عمل اخر ،ويتميز العمل بالتكامل تمثيلا و اخراجا و ديكورا و موسيقي، كما يفضل الاعمال ذات الصلة بمجتمعها و التي تحمل هما اجتماعيا وإنسانيا، وتقبل جميع الاعمال سواء كانت انتاجا مستقلا او جامعيا او انتاجا حكوميا او أي جهة، وان يكون العمل قد تم تقديمه في عرض عام للجمهور و من انتاج 2021 ، 2022 ، 2023 ، والمسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح في جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا – شرقا وغربا ، ومن حق اللجنة حجب الجائزة اذا لم يتقدم لها من يستحق.

أما عن جوائز المسابقة فيحصل المخرج الفائز على جائزة مالية مقدمة من المخرج عصام السيد، وتسلم له خلال فعاليات الدورة الثامنة ، ويحصل المخرج الفائز على شهادة تقدير وتكريم لنيله جائزة العمل الأول للشباب فى نسختها الخامسة ضمن فعاليات الدورة الثامنة ، كما ستتم إستضافة المخرج الفائز لحضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 25-30 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التى تقدمها إدارة المهرجان ، وترشح إدارة المهرجان أحد النصوص الفائزة بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحى ليكون أحدها المشروع الجديد للمخرج الفائز ، كما ترشح إدارة المهرجان المخرج الفائز لإخراج حفل إفتتاح أو ختام الدورة التاسعة لعام 2024 .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الحالية اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.