شكرا لقرائتكم خبر عن أنطون تشيخوف.. درس الطب ولقب بسيد القصة القصيرة وله أعمال مسرحية عظيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أحب المسرح منذ نعومة أظافره ، وحدث ذلك عندما شاهد لأول مرة مسرحية " أوبرا هيلين الجميلة لبخ " فكانت تلك المسرحية بمثابة النداهة التي ندهته لعالم المسرح ، فبدأ يتسلل ليحضر المسرحيات ولأن مدرسته كانت تمنع حضور المسرح بشكل مستمر فكان يتنكر لحضور المسرحيات فتارة يركب لحية وتارة يلبس لبس تنكري .
تعرض والد تشيخوف لضائقة مالية وأعلن إفلاسه بعد ان كان من أهم ثلاثة تجار في بلدته ، فقرر أن يأخذ عائلته وينتقل إلي موسكو ولكن ظل تشيخوف حتي يكمل دراسته ، وبعدها أنتقل إليهم وقد درس الطب ، ولكنه لم ينسي عشقة للمسرح والكتابة ، وكان متاثرا في كتاباته بالكاتب الكبير دستوفسكي ، وكان من أهم كتابات تشيخوف سيدة مع الكلب ، والراهب الأسود ، و النورس ، وأستطاع أن يلعب في كتاباته بمهارة علي فكرة الخط الرفيع بين الكوميديا والتراجيديا ، أصيب تشيخوف بمرض السل عندما كان شاباً ومات علي أثره وهو في الرابعة والأربعين من عمره تاركاً وراءه كتابات ظلت موجودة لكل الأجيال .
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