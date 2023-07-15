الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تطلق دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة بالاسكندرية، والذى ياتى ضمن برنامجها الفنى خلال فترة الصيف.

يبدا فى الثامنة والنصف مساء الاربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية "، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية .

يحيى الليلة الاولى نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اجمل اعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، ام كلثوم وغيرهم .. يؤديها رحاب عمر ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي .

جدير بالذكر ان فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية تبدا مساء الاربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وتضم اشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الاوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها .