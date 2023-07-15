موعد حفل مسلم في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب مسلم لإحياء حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك، وذلك يوم 20 شهر يوليو الحالى.

ومن المقرر أن يبدأ مسلم الحفل الساعة الثامنة مساءً ويقدم فيها مسلم باقة من أغانية التى حققت نجاحًا مع الجمهور الشبابى منها أغنية "اتنسيت".

سابوك فى البيت

وكان طرح المطرب مسلم مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

مسلم

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من البوم المطرب مسلم الجديد، والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

وتقول كلمات الأغنية:

سابوك فى البيت

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره

بـــ مية ترباس ولا حسيت

سابوك بتبص ع الحيطه

تروح من اوضه على اوضه .. بتعدل صوره معوجه

واتاري العوجه كات ف الحيط

سابوك عايش على املك

لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك

لحد م فعلا اتضريت

تخبط ناس عليك عايزاك

تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك

ومتعلق فــــ اضعف خيط

دخلت تبص فـــ الدولايب

فــــ درفه لقيتها مخلوعه .. لقيت صوره بين الكراكيب

وصورتك منها مقطوعه

لقيت كام ذكرى مرميه

مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت انواره مطفيه

و كان سكانه اهل العيب

مسلم

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المطرب مسلم يعلن فقدان صوته.. أسباب عدم القدرة على الكلام





كشف مطرب المهرجانات مسلم عن تعرضه لعدد من الأزمات مؤخرًا، وآخرها وعدم قدرته على الكلام بعد استيقاظه صباحًا، بسبب ذهابه إلى النوم وهو يشعر بالحزن الشديد على الأزمات التي مر بها مؤخرًا وآخرها حادث سير.

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ويقترن فقدان القدرة على الكلام بالعديد من العوامل، ومنها المشكلات الدماغية أو العصبية، وخاصة تلك التي تسيطر على عضلات الوجه، والحنجرة، والتهاب الأحبال الصوتية.

أهم أسباب فقدان القدرة على الكلام

وتعد أهم أسباب فقدان القدرة على الكلام إصابة الدماغ الناجمة عن السكتة الدماغية؛ إذ قد تسبب انسداد مجرى الأوعية الدموية في الدماغ أو تلفه، مسببًا بذلك نقص التروية الدموية للدماغ، ونتيجة لذلك فقد تموت الخلايا في تلك المنطقة ويتمثل ذلك غالبًا في عدم القدرة على الكلام عند الكبار.

مسلم

من أسباب فقدان القدرة على الكلام أيضًا إصابة الدماغ، نتيجة تعرض الرأس للإصابة الشديدة، أو بسبب وجود ورم في الدماغ أو التهاب به، وفي تلك الحالة يصاحب فقدان القدرة على الكلام اضطرابات في الذاكرة، وفقًا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي.

مغني المهرجانات مسلم يفقد قدرته على الكلام

فقدان النطق النفسي

وكذلك قد يتسبب فقدان النطق النفسي في المعاناة من القلق، والتوتر، والعزلة، وجفاف الفم، وقد تستمر تلك الحالة مع المريض فترة زمنية طويلة إذا كان مصابًا ببعض الاضطرابات الأخرى مثل الفصام، أو الرهاب الاجتماعي، أو الوسواس القهري، أو الاكتئاب.