شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يشارك بـ4 أفلام بين عيد الفطر وعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط كبير على مستوي السينما يشهده الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، وذلك في موسمي عيد الفطر وعيد الأضحي، حيث شارك في عيد الفطر الماضى خلال ثلاثة أفلام دفعة واحدة، وذلك من خلال بطولة فيلم بعد الشر مع الفنان على ربيع، وفيلم كوكو مع بيومى فؤاد، في حين يشارك كضيف شرف بفيلم رمسيس باريس مع هيفاء وهبى.

في حين عزز تواجده بالسينما من خلال فيلم "مستر إكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، ليصبح مجموع الأفلام أربعة، مما يعكس نشاطه الكبير في السينما.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.