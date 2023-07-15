شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا 11 أغسطس المقبل بعد نجاح حفله بالأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيراً أمس في الساحل الشمالى وسط حضور جمهوره وعشاقه ومجموعة من الفنانين المتواجدين هناك على رأسهم هالة صدقى ونسرين أمين ومى سليم شيكو وأخرون، و تألق الهضبة بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة الذى أشعل بها أول حفلاته الصيفية خاصة أن الحفل كان يتضمن العديد من المفاجآت، أول تلك المفاجآت ارتداء الملابس البيضاء في الحفل وهو نوع جديد أدخله عمرو دياب على حفلات الساحل وكان أول من يقدم حفل غنائى يرتدى رواده ملابس بيضاء.

وقدم "الهضبة" عددًا من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور، منها "يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، أنت الحظ، وياه، شكرًا من هنا لبكرة، حبيبي يا نور العين بالعين"، بالإضافة إلى بعض أغانى البومه الجديد

ويعيش عمرو دياب انتعاشة فنية خلال الفترة المقبلة وأعلن عن احيائه لعدد من الحفلات الغنائية أبرزها حفله الغنائي في 11 أغسطس في الساحل الشمالى، كما يقدم حفلا غنائيا فى بيروت يوم 19 أغسطس المقبل.

وطرح منذ ساعات أغنيته الأولى على طريقة الدويتو مع نجله "عبدالله" بعنوان "ياليل" والتي تصدرت محرك البحث جوجل والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب طرحه أغنية على طريقة السينجل بعنوان "قولي اسمي" والتي تتصدر أيضًا العديد من القوائم الغنائية لعدد من المنصات الرقمية.