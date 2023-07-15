شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال: ما كنتش قادرة أشتغل بعد وفاة حسن مصطفى وعشنا سوا أكتر من 40 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، ضيفة في برنامج معكم والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc، وتحدثت عن تكريمها بمهرجان الزمن الجميل في لبنان، قائلة: "بحس إن التكريم وكأن حد بيطبط على كتفك وبيقولك شكرا على المشوار الطويل اللى تعبت فيه، فكنت فرحانة وهى حاجة ملهاش عمر محدد، والإنسان ممكن يتقاله شكرا في أى وقت".

وعن عودتها للتمثيل قالت ميمي جمال، "بعد وفاة زوجى الفنان حسن مصطفى، قعدت فترة مكنتش قادرة اشتغل قعدت 6 سنين في البيت، لأننا عيشنا مع بعض عمر طويل أكتر من 40 سنة، فكان الموضوع صعب جدا وقلت خلاص عندى بنتين وأنا مع نفسى لغاية لما أفوق بس اتأخرت شوية، وناس كتير كلمونى على شغل ومنتج كان عاوزنى في مسرحية كوميدى وقلتله جوايا مفيش ضحك وكل اللى جوايا حزن بس".

واستكملت ميمي جمال،"لقيت بناتى الاتنين اتجوزوا وبقيت لوحدى في البيت، فقلت اللى بحب اعمله هو التمثيل فرجعت للتمثيل وبقيت بعمل الشغل برواقة وإحساس".

يذكر أن الفنانة ميمي جمال شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان في مسلسل "علاقة مشروعة"، وهو من بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

تدور أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال



ميمي جمال