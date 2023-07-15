شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء اللجنة العليا بمهرجان المسرح خارج التسابق في كل عناصر العمل المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، أن كل أعضاء اللجنة العليا الذين يتصادف مشاركتهم في العروض المسرحية في أي عنصر من عناصر العمل المسرحي كممثلين أو مخرجين أو مهندسين ديكور أو مؤلفين أو أي عنصر آخر ، هم خارج التسابق بأشخاصهم ولكن الأعمال التي يشاركون فيها تخضع للتسابق في العناصر الأخرى، حيث أن من ضمن أعضاء اللجنة العليا كل من الفنان والمخرج خالد جلال ويشارك بعرض في المسابقة ، والفنان نضال الشافعي وهو أيضا مشارك بعرض في المسابقة كممثل ، والمخرج إسلام إمام مشارك بعرض في التسابق كمخرج .

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.