شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمي تستأنف عرض "مونودراما فريدة" على مسرح الطليعة 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة عايدة فهمي العرض المسرحي " مونودراما فريدة " على مسرح الطليعة الذي يديره الفنان عادل حسان، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 20 يوليو ، ولمدة أربع أيام لينتهي يوم الإثنين 24 يوليو ، في تمام الساعة الثامنة مساءاً .

وعرض فريدة مأخوذة عن أغنية البجعة لأنطوان تشيكوف، وتدور أحداثها حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

‏‎"فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

وكانت قد شاركت الفنانة عايدة فهمي في مسلسل "سوق الكانتو" خلال الموسم الرمضاني الماضي ، من بطولة النجم أمير كرارة ، وشاركت كذلك في مسلسل عملة نادرة من بطولة نيللي كريم .

وقالت عايدة فهمي خلال تصريحاتها من قبل لليوم السابع : المسرح بكل تأكيد أخذنى من الدراما، وأثر على مسيرتى السينمائية، وحاليا صناع الدراما يخشون من عمل الفنان فى المسرح لاعتقادهم بأن المسرح سوف يعطل التصوير، ولكن المسرح أفادنى فى التميز أمام الشاشة، وأصبح أى مجال آخر بالنسبة لى سهلا وبسيطا وأستطيع التميز فيه لأن المسرح هو الأصعب، والدليل دورى فى جزيرة غمام وشخصية «مليحة» فالفضل فى هذا التميز الذى أشاد به النقاد والجمهور للمسرح.