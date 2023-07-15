شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي بيانولا على مسرح نهاد صليحة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج أمير اليماني العرض المسرحي بيانولا علي خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون وذلك يوم الأحد الموافق 23 يوليو ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً .

وقال المخرج أمير اليماني لليوم السابع : العرض فنتازي كوميدي تدور فكرته حول الصراع بين الجديد والقديم أو الصراع بين الجيل الجديد وجيل الأجداد ، وذلك من خلال شخص يؤلف حواديت الأطفال والتي كانت تنقسم زمان لحواديت جيدة مثل الشاطر حسن أو حواديت بدا رسالة ومخيفة مثل " أبو رجل مسلوخة " ، ويأتي شخص ليطلب من هذا المؤلف حدوته بها حبكة لذيذة وعندما يعرض عليه المؤلف حواديت مثل الشاطر حسن يرفض ويطلب حدوته من النوع الثاني ، الأمر الذي يرفضه المؤلف ويعود السبب إلي أن مثل هذه الحواديت قائمة علي التخويف للأطفال وهي بلا عبرة .

وتابع اليماني : ورسالتي من العرض أن الإنسان إذا واجه مخاوفه الذي تربي عليها وهو صغير سيستطيع أن يواجه كل المشاكل ويحاربها ، كما يهدف العرض الي التوعية بعدم تربية أطفالنا علي الخوف من خلال الحواديت لأن ذلك يؤثر علي مستقبلهم .

والعرض بطولة محمد إبراهيم ، طه علي طه ، سامية عبد الرحمن ، يوسف محمد ، عمر السيد ، مصطفي فوزي ، هند محمد ، سارة أشرف ، رحمة عمر ، حبيبة عادل ، دنيا علاء ، ديكور غادة شلبي ، اضاءة الدكتور باسل ممدوح ، استعراضات أحمد مانو ، موسيقي أحمد نبيل ، مخرج منفذ محمد السيد ، محمد إبراهيم .

جدير بالذكر أن العرض حصل على عدة جوائز في مهرجان الجامعات و المعاهد المتخصصة على مستوى الجمهورية ومنها اول جمهورية لافضل عرض في المسابقة ، اول جمهورية لافضل اخراج للمخرج امير اليماني ، ثالث جمهورية لافضل ديكور ، اول جمهورية في التمثيل لافضل ممثل في المسابقة حصل عليها (عبدالله محمد شوقي)، ثاني جمهورية في التمثيل لافضل ممثل في المسابقة حصل عليها ( طه علي طه - عمر السيد )، ثاني جمهورية في التمثيل لافضل ممثلة في المسابقة حصل عليها ( مريم علاء محمد - مايا عصام).