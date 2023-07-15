هاني رمزي يعود للسينما من بوابة "محمد هنيدي"

ياسر رشاد - القاهرة - يعود النجم هاني رمزي للسينما من خلال فيلم جديد بعد فترة من الغياب يعد له حاليًا من أجل تصويره خلال الفترة القادمة.

وتأتي المفاجأة في الفيلم الجديد من خلال تعاون هاني رمزي مع النجم محمد هنيدي ولكن هذه المرة كمنتجًا للفيلم حيث اتفق هنيدي على الخطوط العريضة للعمل الجديد ويقدم هنيدي الفيلم من خلال شركته التي أسسها خلال الفترة الماضية وقرر التعاون مع عدد من النجوم في عدد من الأعمال السينمائية سيكون منها الفنان هاني رمزي والفنان حمادة هلال.

ويأتي الفيلم الجديد ليرد فيه النجم هاني رمزي على شائعات الأبواق الإخوانية بالخارج عن اختفاء الفنان هاني رمزي وسفره للخارج وعدم عودته لمصر مرة أخرى.

وكان احتل الفنان هاني رمزي حديث الجمهور ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعدما زعم الإعلامي الإخواني محمد ناصر اختفائه بشكل مفاجيء وهجرته إلى كندا رفقة أشقائه وأسرته، الأمر الذي أثار صدمة وفضول الكثيرين متسائلين عن حقيقة الأمر.

أول تعليق من هاني رمزي بعد ادعاءات جماعات الإخوان الكاذبة

سرعان ما خرج هاني رمزي عن صمته مُكذبًا إدعاءات الجماعات الإخوانية بشأن هروبه خارج مصر، ولكن بطريقته الخاصة، حيث شارك الجمهور صورة من أحدث ظهور له رفقة زوجته منى، والفنانة داليا البحيري والمخرج محسن رزق، أثناء حضوره مسرحية "سيدتي أنا"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هاني رمزي

وعلق هاني مزي قائلًا: "بالأمس حضرت مسرحية (سيدتي أنا) للمخرج المبدع محسن رزق وبطولة الرائعة داليا البحيري ونضال الشافعي وفريد النقراشي ومحمد دسوقي، وكوكبة من نجوم مصر.. استمتعت جدًا وعرض مشرف ومجهود عظيم.. ألف مبروك".

هاني رمزي على انستجرام

شقيق هاني رمزي يرد على أنباء اختفائه وهروبه خارج مصر

في الوقت نفسه، نفي أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، كافة الأنباء التي تداولتها قنوات جماعة الأخوان الإرهابية عن اختفاء شقيقه وهجرته خارج مصر، مشيرًا إلى أنه يستعد لتقديم عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وأعرب أمير شقيق هاني رمزي عن استيائه الشديد من فيديو الإخواني محد ناصر قائلًا: "فيديو لطيف وكله كدب.. مفيش حد منا هاجر.. كلنا في مصر وخدامين مصر، أما انا وأخواتي.. وأقباط مصر جزء من ثورة ٣٠ يونيه، ده شرف كبير لينا نفخر بيه".

هاني رمزي

وفيما يتعلق بسفر هاني رمزي للخارج مع أسرته وأشقائه، علق أمير رمزي قائلًا: "هاني وأنا وإيهاب وكريم عبد العزيز وخالد منتصر وإلهام شاهين ونيللي كريم وأحمد حلمي سافرنا أستراليا وكندا وأمريكا علشان في مصريين في الخارج عظماء بيحبوا مصر وبيخدموا أخوتنا المحتاجين في وقت صعب".

هاني رمزي يواصل تصوير "شقاوة أونلاين"

على صعيد آخر، يواصل الفنان هاني رمزي، تصوير مشاهد فيلمه الكوميدي الجديد "شقاوة أونلاين"، الذي من المقرر طرحه بمختلف دور العرض السينمائي قريبًا، ويناقش خلال أحداثه عالم مواقع التواصل الإجتماعي وأضرار السوشيال ميديا.

هاني رمزي

آخر أعمال هاني رمزي

وكانت أخر أعمال هاني رمزي مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركه البطولة النجوم سهير رمزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، وهو من تأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين.