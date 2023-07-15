شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تقدم مسرحية "أنا كارمن" بالإسكندرية 12 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية " أنا كارمن " للفنانة سما إبراهيم ، علي مسرح مكتبة الإسكندرية وذلك ضمن مهرجان الصيف الدولي ، يوم السبت الموافق 12 أغسطس ، العرض موسيقى جورج بيزيه، وأيمن الخياط، وتوزيع موسيقى للدكتور محمد حسني، وتصميم ملابس لرشيدة علي، والعرض من تأليف وسينوجرافيا وإخراج سما إبراهيم.

وعرض "أنا كارمن" غنائي استعراضي مستوحى من النص العالمي أوبرا كارمن ، يناقش فكرة الحرية والوعي بشكل عام ويصلح أن يقدم في أي وقت لأنه يتناول القضايا ذات الشكل الإنساني، ومن النصوص المميزة التي تطرح قضايا معاصرة، ويقدم شخصية كارمن في الوقت الحالي، والمسرحية مكتوبة بالعامية الزجلية، يحكي أن بقلب كل أنثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقافاتها وقدرتها عن أنثى أخرى.

يذكر أن عرض كارمن شارك في عدد من المهرجانات المسرحية المصرية والدولية، وحصل على عدد من الجوائز، منها المهرجان النسوي 2018، بأكاديمية الفنون، وحصل على جائزة أحسن تمثيل، وجمعية النقاد العالمية كأحسن عرض مونودراما، جائزة "الفراشة" في مهرجان "بروتفيل" للموندراما في بولندا، وجائزة مهرجان "الفجيرة" الرابع للموندراما، ومهرجان "أيام عمان" المسرحية بالأردن،و مهرجان الموندراما الرابع بساقية عبدالمنعم الصاوى .