شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطرح برومو "معاك من أول يوم" ضمن مبادرة 100 يوم صحة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد فؤاد برومو أغنية "معاك من أول يوم" والتي يطرحها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والتي تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها “100 يوم”، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع تأكيد استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

من ناحية أخرى، يجتمع النجم محمد فؤاد بالملحن عصام كاريكا فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق" انتهى فؤاد من تسجيلها فى الاستوديو ومن المقرر طرحها خلال الصيف الحالى.

وكان فؤاد قد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

فؤاد طرح أغنية "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

وتلقى فؤاد إشادات كبيرة بعد ظهوره وقد خسر الكثير من وزنه، بعد أن أجرى خلال الشهور الماضية عملية "تكميم المعدة"، ووعد جمهوره بعدها بالكثير من الأغنيات والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف.