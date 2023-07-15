شكرا لقرائتكم خبر عن "لمون نعناع" أولى أغنيات محمد حماقى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد حماقى عن طرح أولى أغنياته فى فصل الصيف، والتي تحمل عنوان "لمون نعناع"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى واحدة من أغنيات جديدة ينوى حماقى طرحها لجمهوره خلال موسم الصيف الجارى.

وشوق حماقى جمهوره للأغنية بنشره لبوستر العمل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلق على الصورة قائلًا: "استنوا أغنيتي الجديدة لمون نعناع قريباً".

من ناحية أخرى، يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 19 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ويقدم حماقى خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.