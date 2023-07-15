اجدع من لورديانا .. وصلة رقص لا طالبه داخل الفصل هزت الطلاب بالابيض الضيق..ومتابع كسحت سما المصري وصافيناز

عدن - ياسمين التهامي - تداولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحدى الفتيات داخل مدرسه مصريه وهي تقوم بسطه رقص داخل احد الفصول وبجانبها زملائها من الطالبات يقومون بتشجيعها حيث كانت الطالبة ترقص على احد الاغاني المشهوره للفنان حمو بيكا.

مقطع بصوره كبيره جدا فور نزوله على صفحه السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب طالبه ترتدي زي مدرسي من اللون الابيض وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال مما جعلت نفسها عرضه لصفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا.

وجاءت وزاره التربيه والتعليم معلقه على هذا الفيديو ان المدرسه هي مدرسه خاصه ولا تخضع لرقام التربيه والتعليم ولم يتم التعرف على هذه المدرسه ولا اي منطقه تعليميه تنتمي اليها هذه المدرسه