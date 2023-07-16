شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد ومحمد الشرنوبى يقدمان مسلسل "إقامة جبرية" من 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان محمد الشرنوبى والفنانة هنا الزاهد على تقديم مسلسلا جديداً مكون من 10 حلقات بعنوان "إقامة جبرية"، من المقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة، للعرض خلال الموسم الصيفى، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج ، ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل التعاقد مع باقى الفنانين خلال الأيام المقبلة والاعلان عن أسماؤهم مباشرة .



هنا والشرنوبى

يشار إلى أن أخر أعمال محمد الشرنوبى مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، فيدرا، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

أما هنا الزاهد فيعرض لها حالياً فيلم "مستر اكس" مع زوجها أحمد فهمى في السينمات، والفيلم يشارك في بطولته كلا من أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.