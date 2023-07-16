شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا في المهرجان الصيفى بالإسكندرية 21 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان الكبير مدحت صالح، حفلاً غنائياً في المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء في مدينة الإسكندرية، يوم الجمعة 21 يوليو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وأحيا مدحت صالح مؤخراً، حفل "الأساتذة ومدحت صالح" بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي.

وقدم مدحت صالح على المسرح الكبير بدار الأوبرا مجموعة من الأغاني وسط تفاعل كبير من جانب الحضور، حيث يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.