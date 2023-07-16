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شكرا لقرائتكم خبر عن مونولوج "من فات قديمه تاه" ينال إعجاب الجمهور على المسرح المكشوف بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
وخلاله وبأداء كوميدى ومشاهد تمثيلية متتالية انتزعت إعجاب الجمهور قدم الفريق معالجات لمجموعة من القضايا الاجتماعية التى شهدها المجتمع المصرى منذ عقود تجسدت فى عدد من الاسكتشات والثنائيات الغنائية الساخرة التى خلدتها ذاكرة الفن ورسمها نجومها الأصليون باللونين الأبيض والأسود، فاكتسبت عراقة الماضى، وتنسمت برائحة الذكريات كان منها: عيب أعمل معروف - أما أنت جرىء - إدي العيش لخبازه لـ ثريا حلمى، نبوية - ما تستعجبش - عيني علينا يا أهل الفن - شوشو و لولو - عريس الغفلة - مراتى نساية - العقلاء - الدنيا ليه متعبة - قول لى يا صاحب السعادة لـ إسماعيل ياسين، الراجل دا ح يجنني لـ صباح وفؤاد المهندس، قلبى يا غاوى لـ شويكار وفؤاد المهندس، عاوز أروح لـ سعاد مكاوى وإسماعيل ياسين، نبوية لـ محمود شكوكو، الحب بهدلة لـ شكوكو وإسماعيل ياسين، إحنا الثلاثة لـ شادية وشكوكو وإسماعيل ياسين، يحيا الفول لـ نعيمة عاكف، يا سلام على حبي وحبك لـ شادية وفريد الأطرش وغيرها .
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