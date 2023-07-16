شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان.. أبرز أدواره فى الدراما من محسن ممتاز لوهبى السوالمى وسلامة فراويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى ميلاد الفنان يوسف شعبان الذى قدم عددًا من الأعمال المهمة التي تركت بصمة مع جمهوره، خاصة في مجال الدراما الذى اشتهر فيه بشخصيات عديدة لا تزال مرتبطة بالجمهور مثلما يظهر في السطور التالية.

البداية من مسلسل الشهد والدموع 1983 الذى قدم يوسف شعبان فيه شخصية حافظ رضوان المتزوج من دولت "نوال أبو الفتوح" المتسلطة، والتى تتسبب فى الصراع بينه وبين مع أخوه شوقى "محمود الجندى"، ويحاول كل منهم السيطرة على أموال والدهما.

بعد ذلك تأتى واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ الدراما المصرية وهي "محسن ممتاز" ضمن أحداث مسلسل رأفت الهجان 1988 وهو أحد المسلسلات المأخوذة من ملفات المخابرات، عن قصة الجاسوس المصرى "رفعت على سليمان الجمال".

إبداع يوسف شعبان استمر مع شخصيات مثل سلامة فراولة في مسلسل المال والبنون 1993، وهو العمل الذى يعد من أهم كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية بسبب نجاحه الكبير.

استمرت رحلة يوسف شعبان مع الأدوار البارزة، مع مسلسلات بحجم الضوء الشارد ومسلسل الوتد، حيث لعب في الأول شخصية وهبى السوالمى، في حين العمل الآخر لعب فيه الإبن الأكبر لفاطمة تعلبة "هدي سلطان" وحظي في العملين بنجاح كبير.