شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار الكبير عمر خيرت يقدم حفلا بالإسكندرية يومى 6 و7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً بمكتبة الإسكندرية يومي الأحد والإثنين الموافقين 6 و 7 أغسطس ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن مهرجان الصيف الدولي ، ويقدم عمر خلال الحفل باقة متنوعة من موسيقاه الذي يعشقها جمهوره .

ولد عمر محمود خيرت في 11 نوفمبر بحي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون ، تخرج من معهد الكونسرفتوار وكان من ضمن الدفعة الأولي من المعهد الموسيقي العريق ، درس التأليف الموسيقي في بريطانيا ، وكان أول مرة مع الموسيقي التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض علي فاطمة .

شارك خيرت في العديد من مقدمات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به ، حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية العربية بالأنغام الشرقية مستخدماً آلات غربية مثل البيانو والإكسليفون وآلات النفخ ، بالإضافة للآلات الشرقية المميزة كالأوكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله " قضية عم أحمد ، البخيل وأنا ، ضمير أبلة حكمت ، غوايش ، ليلة القبض علي فاطمة " .

وكان قد كرم قصر السينما بقيادة الفنان تامر عبد المنعم ، الموسيقار الكبير عمر خيرت ، خلال الشهر الماضي ، وأدار ندوة تكريمه الناقد الكبير طارق الشناوي وقال خيرت خلال الندوة التأليف الموسيقي "مابيأكلش عيش " لذا أشكر السينما لأنها هي من أعطتني الفرصة كل أستمر في حبي للموسيقي ، وكانت كل النقود التي أكسبها من السينما أصرفها علي العازفين والاستديو والموسيقيين والتسجيل ، وأشكر في المقدمة العظيمة فاتن حمامة لأنها هي من أعطتني الفرصة الأولي أن أعمل في السينما في أول فيلم " ليلة القبض علي فاطمة " .

وأضاف خيرت : أي مؤلف موسيقي يعتمد علي المجهود الذاتي وعلي التجربة والخطأ والخبرة التي يكتسبها من نفسه ، فعندما طلب مني "ليله القبض علي فاطمة "وجدت مسئولية كبيرة ووقتها كنت أنزل مكان التصوير وأشاهد التصوير والحوار وأكتبه وكان الجميع يستغرب ماأفعل ولكني أخترعت لنفسي طريقة أن أشعر بالموضوع وقد كان ، وأصبحت موسيقي ليلة القبض علي فاطمة " وش السعد عليا " .