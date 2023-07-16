كتب امير فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 03:54 صباحاً - أبدى زوج مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، فوز العتيبي، أحمد الموسى، ندمه على مغادرته المملكة، معلنا عودته إلى الوطن من جديد.
وقال الموسى في رسالة اعتذار: “أول مرة أحس أنه من جد وين أنا رايح، ما الذي سأخسره أكثر مما خسرت، خسرت أخوك، أصدقائك، عائلتك، ربعك، وطنك”.
وأضاف: “إلى متى تريد أن تخسر كل شيء من أجل شخص توهم نفسك أنك تحبه”، مشيرا إلى أن الوطن هو الأمن والأمان بعد الله.
وتابع: “ممكن تخسر كل شيء إلا أنك تخسر وطنك وشعبك وناسك، وأعرف أن قلوبكم كبيرة اتسعت الغريب وستتسع لولدها”.
بدورها علقت فوز العتيبي على قرار زوحها حيث ظهرت في فيديو وهي تقول “خليه يروح ياكل عدس ويشبع منه يعني بعد ايش اسوي خليه يروح اختار وطنه على فوز اختاركم نشوف مين احن فيه”.
كانت هذه تفاصيل خبر “ياكل عدس ويشبع منه”.. فوز العتيبي تسخر من زوجها بعد اعلانه العودة الى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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