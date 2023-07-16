دينا حايك عاتبة على نانسي عجرم: “ما سألت عني انا ومريضة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 03:54 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية دينا حايك عن عبتها على مواطنتها الفنانة نانسي عجرم بسبب عدم اطمئنانها عنها خلال فترة المرض التي مرت بها.

كلام دينا حايك جاء خلال حوارها في برنامج “بلا تصنيف” المذاع على شاشة قناة الـ “ال بي سي” حيث تحدثت عن بعض الاصوات التي تؤثر فيها.

وقالت دينا حايك “الاصوات اللي بتفوت على قلبي من جوا مثلا ادم ووائل كفوري في كثير اصوات”.

وتابعت “صوت نانسي اكيد كثير فيه احساس حلو مع انه نانسي ما سألت عني وانا مريضة”.

وعن طبيعة علاقتها بنانسي عجرم قالت دينا حايك “انا مني اصحاب انتيم مع حدا بصراحة” ولكنها تابعت “بس لما يسأل عنك كثير ناس ويسألوا عنك فنانين ما بتعرفيهم من اخر الدني مثل سعد لمجرد اللي ما بعرفه اكيد بحب ولاد بلدي تسأل عني”.