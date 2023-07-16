شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يقدم شخصية "الوزير نظام الملك" في مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم فتحى عبد الوهاب خلال ندوته في مكتبة الأسكندرية والتى اقيمت أمس ، إنه حالياً يصور دوره في مسلسل "الحشاشين"، والذى يقدم من خلاله شخصية الوزير "نظام الملك" ضمن أحداث المسلسل، حيث يعد أحد ابرز الوزراء "السلاجقفة" في تلك الوقت، والذى يعد ايضاً احد ابرز الخصوم لحسن الصباح قائد الحشاشين .

وتأتى قائمة الممثلين في مسلسل الحشاشين" وهم كالتالى: كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى أنه هناك ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبل، المسلسل من تـأليف عبد الرحيم كمال، اخراج بيتر ميممى، انتاج سينرجى .

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.