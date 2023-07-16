اللبنانية يومي تنهار من البكاء بعد تعرضها للسرقة في باريس.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 16 يوليو 2023 05:52 صباحاً - ألقت الشرطة الفرنسية القبض على سائق مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي يمنى خوري المعروفة باسم الدكتورة يومي بعدما ادعت تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في باريس.

وقال السائق في تحقيقات الشرطة أن المشهورة أوهمته بأنها مزحة لوالدتها و طلبت منه العبث بغرفتها ، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم عن مقطع ادعائها بتعرضها للسرقة.

وكانت الدكتورة يومي ظهرت في مقطع فيديو نشرته بحسابها في سناب شات وهي منهارة من البكاء ادعت فيه أن لصا دخل غرفتها في الفندق وسرق جواز سفرها وأشياء ثمينة من أغراضها الخاصة .