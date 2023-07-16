شكرا لقرائتكم خبر عن سامي مغاوري يجسد شخصية طبيب في فيلم "حدوتة الأيام الباقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان سامى مغاورى ضمن أحداث فيلم "حدوتة الأيام الباقية" شخصية طبيب معالج لزوجة بطل العمل الفنان أحمد حاتم، وتدور أحداثه في إطار تشويقى، وهو من إخراج ماندو العدل وبطولة كارمن بصيص ومراد مكرم ومريم الخشت .

وقال مؤخرا الفنان سامي مغاوري، إن تجربة مسلسلات الـ 15 حلقة، والتي سيتم عرض عدد من المسلسلات منها في النصف الثاني من شهر رمضان، مشيرا إلى أن ستفيد المشاهد وستفيد الدراما العربية في آن واحد، لأن الإيقاع سيكون مشدود والأحداث ستكون متلاحقة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هذه النوعية من المسلسلات ستتيح الفرصة بدلا من عرض مسلسل واحد في 30 حلقة، عرض مسلسلين في نفس المدة، وهو ما سيتيح فرصة لمخرجين جدد وكُتاب جدد وممثلين، وستمنح فرص كبيرة للشباب". وقال: "الفرصة في مسلسل 15 حلقة أفضل من 30 حلقة".

وتابع: "تجربة العمل مع دنيا سمير غانم تجربة مميزة للغاية، وهي ليست المرة الأولى التي عملت فيها معها، فقد عملت معها في عدة مسلسلات أهمها نيلي وشيريهان ولهفة".