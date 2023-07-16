شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الساقية للعرائس يحيى حفلا غنائيا لأم كلثوم 3 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، وستكون الحفلة الأولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وستقدم أم كلثوم خلال الحفل أغنتي دارت الأيام ، وأنا وأنت ظلمنا الحب .

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.