شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها "السح الدح إمبو".. حكاية أغانى مصرية مرتبطة بالأدب القبطى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأغانى المصرية فى الأدب القبطى موروثا ثقافيا كبيرا مأخوذا من الدولة المصرية القديمة، حيث صارت فى وجدان الشعب المصرى طوال العصور حتى الآن.

وخلال الإنفوجراف التالى نرصد أبرز الأغانى المصرية الحالية المأخوذة من اللغة القبطية ومعانيها.

السح الدح إمبو

تعتبر اللغة القبطية ليست كنسية فقط بل لا تزال ألفاظها الحية تعيش في وجدان الأمة المصرية فالأغنية الشعبية الدارجة لأحمد عدوية "السح الدح إمبو" بمعنى خذوا الماء للطفل العطشان.

حلقاتك برجالاتك

وفى سبوع الطفل نغنى حلقاتك برجالات وكلمة حلق القبطية تعنى حلق أو دبلة أما برجالاتك فتعنى يوسع فى رجليك وتمشى بسرعة فيكون هنا المعنى واضح"برجالاته حلق دهب في ودانته".

يا مطرة رخى رخى

كلمة رخى في اللغة القبطية تعنى يغسل أو ينظف حسب النطق القبطى البحرى أما في النطق الصعيدى أو الجنوبى روغى وتستخدم أيضا "يرغى الصابون" أي يغسل أو ينظف بالصابون.