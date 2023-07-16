ويجز يشارك في فعاليات موسم الجيمرز بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مغني الراب الشهير ويجز، لحفله الغنائي الجديد في السعودية، وذلك ضمن الفعاليات الغنائية لموسم الجيمرز 2023، المقام في العاصمة الرياض.

موعد حفل ويجز بموسم الجيمرز 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 21 يوليو، على مسرح بوليفارد رياض سيتي.

تجربة موسم الجيمرز 2023

يقدم موسم الجيمرز، تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، بجانب العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم.

أحدث أغاني ويجز الدنيا إيه

كانت أحدث أغاني ويجز “الدنيا إيه” التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “الدنيا ايه غير كام جدع بمسي عليه غير كام حسود تودي عليه معايا ما يكفي اجبي عليك الدنيا ايه غير كام جدع بمسي عليه غير كام حسود تودي عليه معايا ما يكفي اجبي عليك ايدي طايلة وبتوصل تعاديني دغري هتتحسر وبتفصل M1000 فيها اول متعصب فيها تاني ع الحامي انا ع المارد الالماني فين الكترة ف الغفلة الليلة بيقعوا واحد ورا التاني زهقت من اللي فيها وايه اللي فيها جراوي مقدرش ائذيها مقدرش اوسخ لبسي بيها ف منفضلها ومقضيها ياما قولنا الجيهة واتشرفنا بيها علمتني ازاي ابيعك واشبح ع المكنة السريعة قديم ف الشغلة راسك متودكش سكتنا الغاز سراديب وراسك متكفكش كله عندك علي القد وعندي كله علي الكف بقبض قد كله بجد ومبيصرفش معايا حد ولا فارق معانا وعشان كدة رزقانا وزميلي هنودي فمين كلها شباب تعبانة باخد الوحش ف لفة وبعدها بدخل حالة في حد بيقولي ف ودني مبحتاجش اكتب حاجة والطين بيفكرني والماس بيذوقوا باليرينا بتحررني والبوم بتسوقوا وجمهور بشوقوا وانتوا غلابة والكار مش كاركوا مش هتعيشوا علشان افكركوا الدنيا ايه غير كام جدع بمسي عليه غير كام حسود تودي عليه معايا ما يكفي اجبي عليك الدنيا ايه غير كام جدع بمسي عليه غير كام حسود تودي عليه معايا ما يكفي اجبي عليك”.