مي كمال وأحمد علي الحجار في مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم النجمان الشابان مي كمال وأحمد علي الحجار، حفلا يضم نخبة من أعمال زمن الفن الجميل والمؤلفات المعاصرة، وذلك في الثامنة والنصف مساء الاربعاء 19 يوليو .

يأتي ذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج فاصلين الاول تحييه مى كمال بـ مصر هي امي - حبك اصيل - عطاشي - سوسه - اصحي يا دنيا - يلا بينا - هم النم لـ عفاف راضى ، في قلب الليل - عارفه لـ على الحجار ، وسط الزحام لـ عبد المجيد عبد الله ، مال القمر لـ محمد فوزى ، الحلوه دي لـ سيد درويش ، اه يالالي - يونس لـ محمد منير ، يا زهرة في خيالي ، لـ فريد الاطرش ، بحلم معاك لـ نجاة ومن اعمالها الخاصة تقسي دنيتنا .

وفى الفاصل الثانى يتغنى احمد علي الحجار بعدد من اعماله الخاصة منها ليالي الصيف ، أقولك سر ، ماقدرش ، يا عاشقاً ، الحب هو الحب ، يا لدانة وسيدي الى جانب الجيرة والعشرة لـ محمد منير ، أمونة لـ شفيق جلال ، وبتسأل يا حبيبي لـ عفاف راضى ، راحت ليالى لـ انغام وطاير يا هوى لـ محمد رشدى ، كما يتشارك النجمان الشابان فى اداء زى الهوا وبلا ولا شى .